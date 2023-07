Inclusione e affermazione di genere, un webinar sul ruolo della ricerca e dell'assistenza

“Unifi per l’inclusione nei percorsi di affermazione di genere” è il titolo del seminario online promosso dall’Università di Firenze in programma venerdì 7 luglio (ore 9.30 – programma e link per la partecipazione), per affrontare sotto il profilo scientifico e dell’assistenza il percorso delle persone transgender nell’affermare il genere in cui si riconoscono.

Porteranno il loro saluto il prorettore vicario Unifi Giovanni Tarli Barbieri, Alessandra Nardini, assessora regionale all'istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere, Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità e diritto alla salute.

Il coordinamento è affidato alla delegata Unifi all’inclusione e alla diversità Maria Paola Monaco. Interverranno Jiska Ristori (Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi) su “Introduzione e bisogni psicologici”, Rosapia Laura Grotto (presidente del corso di laurea Unifi in Psicologia clinica) su “Dimensioni relazionali e familiari nei percorsi di affermazione di genere”, Alessandra Fisher (AOU Careggi e presidente della Società Italiana di Genere, Identità e Salute-SIGIS) su “Bisogni sanitari delle persone transgender”.

Prenderanno la parola anche Matteo Marconi (Centro di riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanità) che affronterà il tema “Prevenzione e stili di vita nelle persone transgender” e Giovanni Castellini (Università di Firenze) il cui contributo riguarderà “Il peso della transfobia”.

Le conclusioni saranno tenute da Linda Vignozzi (direttore SOD Andrologia, Endocrinologia femminile, Incongruenza di Genere - AOU Careggi, e responsabile del Centro Coordinamento Regionale per le Problematiche Sanitarie Relative all’Identità di Genere-CRIG).

Fonte: Università di Firenze