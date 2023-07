Its Energia Ambiente, open day a Colle

Sono aperte le iscrizioni dei nuovi corsi post diploma di Fondazione ITS Energia e Ambiente per il prossimo biennio 2023/2025 e del corso Ambiente 23 che avrà sede a Colle Val d’Elsa (SI).

I percorsi, realizzati nell’ambito PR Toscana FSE 2021-2027 e GiovaniSì della Regione Toscana, sono progettati per rispondere sempre più al fabbisogno espresso dalle aziende del territorio in termini di nuove competenze e professionalità sui temi dell’energia, dell’ambiente e della sostenibilità.

Per illustrare le numerose opportunità offerte dai percorsi e fornire maggiori informazioni e dettagli al riguardo, la Fondazione ITS Energia e Ambiente ha organizzato per delle sessioni di open day sia in modalità on line(25 luglio) che in presenza (11-12-13 luglio), aperte a tutti i giovani interessati e alle loro famiglie.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa