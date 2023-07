L’Abc Solettificio Manetti riparte dalla conferma del suo capitano

Grinta, talento e un cuore immenso. Il primo tassello dell’Abc Solettificio Manetti 2023/2024 porta la firma del suo capitano: Andrea Belli. Per la settima stagione consecutiva il n.99 gialloblu avrà in mano le chiavi della cabina di regia castellana, e per la quarta indosserà quella fascia che racchiude oneri, onori e tante responsabilità. Una conferma fondamentale per coach Walter Angiolini e per un’Abc che dopo nove anni si appresta a tornare in serie B, sia per le qualità tecniche e umane del giocatore, sia per l’esperienza ormai maturata in sei anni sempre ai vertici del campionato di C Gold.

“Questa promozione è un sogno che si realizza – sono le prime parole di Andrea -, giunta al termine di un campionato in cui, nonostante i vari infortuni che ci hanno colpito, il gruppo squadra ha trasferito in campo tutta la compattezza che da sempre ci contraddistingue. Da capitano, poi, è qualcosa che veramente non so spiegare, un’emozione più unica che rara. Per il prossimo anno ancora non so cosa aspettarmi, ma sicuramente ripartiamo dalla certezza di avere un gruppo unito, che trae veramente la sua forza l’uno dall’altro, staff compreso. Ci tengo a ringraziare Alberto Lazzeri e Gianni Cantagalli, per essersi inseriti meravigliosamente nel gruppo portando sempre un sorriso in più anche nei momenti in cui venivano a mancare, Steve Tavarez e Alessio Cicilano, con cui sono cresciuto e a cui auguro davvero il meglio, e Matteo Geromin, un ragazzo di una bontà unica che non si meritava di vivere un calvario del genere ma che, nonostante tutto, è sempre stato presente con la leggerezza che lo contraddistingue. Un ringraziamento speciale voglio infine rivolgerlo a mio padre Alessio, perchè in questi anni il suo amore per l’Abc non è mai venuto meno, neppure nei momenti più difficili, quando è stato molto vicino ad allontanarsi dall’ambiente. So bene che cosa ha passato emotivamente, e se quest’anno l’Abc è tornata in serie B il merito è anche suo, della sua passione e della sua forza di andare sempre avanti”.

LA CARRIERA

Playmaker classe ’99, figlio d’arte, nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso, vanta alle spalle un’importante parentesi nel settore giovanile della Mens Sana Siena, con cui raggiunge svariate finali nazionali. La stagione 2017/2018 è quella che segna il ritorno nella sua Castelfiorentino, per indossare di nuovo quella maglia che rappresenta qualcosa di più di un semplice sodalizio sportivo. Una maglia con cui, da capitano, ha voluto vincere per riportare l’Abc e Castello in serie B. E ci è riuscito.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino