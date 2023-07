Maggio musicale, bilancio in perdita di 6 milioni

Una perdita da quasi sei milioni, o meglio,a da 5.99 milioni di euro. Viene evidenziato nel bilancio consuntivo 2022 della Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino. La perdita è dovuta "in larga parte al grave disequilibrio che ha caratterizzato la gestione che, nonostante le precarie condizioni della Fondazione, ha registrato un eccessivo costo della produzione artistica a fronte di ricavi tipici (contributi da privati e biglietteria) assolutamente insufficienti a sostenerla".

Lo si legge nel bilancio consuntivo 2022 dell'ente lirico, redatta dal commissario straordinario, Onofrio Cutaia. Nel bilancio si legge che gli auspicati ricavi da sponsor e contributi privati non hanno "raggiunto gli obiettivi posti in sede preventiva dalla sovrintendenza" e che "l'eccessiva onerosità della produzione in termini qualitativi e quantitativi ha condotto al pesante squilibrio" indicato nel bilancio.