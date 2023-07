Malore sull'aereo, atterraggio d'emergenza a Pisa per soccorrere una turista

Un aereo di linea partito da Malta e in volo verso Bruxelles è atterrato questa sera in emergenza a Pisa, per il soccorso di una passeggera colta da un malore mentre si trovava a bordo. Immediatamente attivate le procedure di emergenza, con la richiesta di atterraggio immediato. Sulla pista è giunta subito un'ambulanza in attesa dell'atterraggio.

La donna, una turista belga di 80 anni, è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti e trasferita in ospedale. Con lei anche il marito di 81 anni, che l'ha accompagnata in pronto soccorso. In seguito all'intervento l'aereo è nuovamente decollato proseguendo il viaggio in direzione Bruxelles.