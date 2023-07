Omicidio Ciatti, la Corte d'Appello conferma i 23 anni per Bissoultanov

Ci sono novità importanti riguardo l'omicidio di Niccolò Ciatti, giovane di Scandicci pestato e ucciso nell'agosto 2017 a Lloret De Mar.

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 23 anni per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato dell'omicidio del 22enne.

Il ceceno risulta ancora latitante, ma per lui la procura generale e il pm di Roma Erminio Amelio avevano chiesto nel corso del processo d'appello la condanna all'ergastolo, non arrivata. La Corte ha confermato quanto detto in primo grado a febbraio.