Reddito di cittadinanza a un pusher e a un condannato per riciclaggio: denunciati

La guardia di finanza di Pistoia prosegue l'operazione “San Nicolò”, attività investigativa che, nel giugno del 2022, aveva già consentito di denunciare 50 persone, per aver indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza, per un totale di oltre 400mila euro. Oggi sono stati denunciati altri 10 soggetti che avevano richiesto il sussidio, pur non avendone titolo, ottenendo illegittime erogazioni per oltre 45.000 euro.

Le indagini che hanno portato a scoprire queste ulteriori frodi sono state coordinate dalla locale Procura della Repubblica e si sono basate sull’individuazione, da parte delle Fiamme Gialle pistoiesi, di una platea di soggetti che, pur essendo stati destinatari di misure cautelari personali o avendo familiari conviventi attinti da analoghi provvedimenti e non potendo, quindi, per legge, godere del beneficio, avevano ugualmente presentato le relative domande, omettendo di indicarvi tali circostanze.

Lla falsità delle autodichiarazioni presentate dai richiedenti può emergere, solo, attraverso mirate indagini di polizia giudiziaria, come quelle condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pistoia.

Tra i casi emersi, sono risultati particolarmente significativi quelli relativi a:

- un soggetto dedito abitualmente allo spaccio di stupefacenti che, dal maggio 2019 all’ottobre 2020, aveva percepito circa 12.600 euro;

- una persona condannata per riciclaggio che, dal dicembre 2019 al marzo 2020, aveva percepito quasi 13.000 euro.