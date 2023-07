Revocato il divieto preventivo di balneazione alla Bellana, alla Terrazza Mascagni e all’Accademia Sud

Sono revocati da oggi, con ordinanza dell’Amministrazione comunale, tutti i divieti temporanei di balneazione che erano stati disposti in via preventiva dopo i temporali della scorsa settimana, in osservanza alla recente normativa regionale.

I campionamenti effettuati da Arpat hanno infatti dato esito favorevole alla balneazione.

I divieti riguardavano gli specchi di mare della Bellana, della Terrazza Mascagni e dell’Accademia Sud.

Rimane in vigore solo il divieto di balneazione alla foce del Rio Felciaio, già stabilito per tutta la stagione balneare 2023 con ordinanza dell’aprile scorso, in attesa della conclusione degli interventi di risanamento programmati.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa