Sarà un'Use Computer Gross senza Antonini

Per la prima volta negli ultimi anni, Alessandro Antonini non sarà a fine agosto al raduno dell’Use Computer Gross. Il giocatore ha infatti deciso di fare un’esperienza in un’altra squadra e la sua assenza non può passare inosservata. Nato e cresciuto nel nostro vivaio, ha sempre indossato fino ad oggi solo la maglia biancorossa e vederlo andare altrove fa un effetto particolare. Un ragazzo o una ragazza che percorrono tutti i passaggi dalle giovanili alla prima squadra rappresentano da sempre uno degli obiettivi della nostra società, un qualcosa di speciale, una soddisfazione paragonabile ad una vittoria. E’ per questo che, per lui, le porte di casa Use sono sempre aperte e, nel ringraziarlo per quanto ha fatto in tutti questi anni in campo e fuori per la nostra società, l’augurio è che sappia anche altrove dimostrare tutto il suo valore e che, soprattutto, il suo sia solo un arrivederci