Scooter contro camion, 15enne coinvolto nell'incidente a San Miniato Basso

Ha creato apprensione l'incidente avvenuto quest'oggi in viale Marconi a San Miniato Basso, la strada che dal centro della frazione porta alla stazione ferroviaria. A mezzogiorno un 15enne a bordo di uno scooter ha impattato contro un camion. Per il giovane l'impatto a terra è stato violento nella parte della colonna vertebrale. Per questo oltre all'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso, il 118 Empoli-Pistoia ha allertato l'elisoccorso Pegaso in codice rosso. Il giovane non ha riportato problemi neurologici ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto la polizia municipale e i carabinieri.