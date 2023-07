A Firenze un nuovo frutteto grazie a Toscana Energia

Click To Be Green, l’iniziativa del Gruppo Italgas che promuove l’impiego dei nuovi servizi digitali a beneficio dell’ambiente, premia la città di Firenze e i suoi cittadini virtuosi con nuovi alberi.

Grazie a questo progetto, Toscana Energia ha appena realizzato un frutteto popolare all’interno del Parco di Villa di Rusciano con la fornitura e la messa a dimora di 30 alberi da frutto di varie specie: noce, melograno, mandorlo e gelso. L’area è stata individuata in collaborazione con il Comune di Firenze in quanto luogo destinato a progetti di alto valore ambientale e sociale, il frutteto sarà infatti collegato al parco agricolo e agli orti di comunità.

L’iniziativa, estesa anche ad altre realtà del Gruppo Italgas, promuove il risparmio di CO 2 grazie alla scelta dei propri clienti di utilizzare, nel corso del 2022, i servizi digitali “Click to Gas”, come il sopralluogo da remoto, il processo di preventivazione digitale, l’allaccio e l’attivazione della fornitura in unico appuntamento.

In media, ogni utilizzo di questi servizi consente di risparmiare circa 45 km percorsi in auto dai tecnici addetti ad effettuare il sopralluogo e 5,7 kg di CO 2 per ogni preventivo digitale eseguito. Nel corso del 2022 in Toscana Energia questo utilizzo ha permesso un risparmio di emissioni di CO 2 di oltre 4 tonnellate (65,5 complessivamente per l’intero Gruppo Italgas).

“Sono progetti che generano per il territorio un valore sociale oltre che un beneficio ambientale” dichiara l’amministratore delegato Bruno Burigana. “Digitale e sostenibile sono le parole chiave di questa iniziativa ma sono anche espressione della nostra strategia: la trasformazione digitale delle infrastrutture come abilitatore fondamentale del processo di transizione energetica”.

Questa la dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente e transizione ecologica Andrea Giorgio “Grazie a Toscana Energia e al Gruppo Italgas che hanno deciso di impegnarsi per ridurre le emissioni nel suo business grazie al progetto Click To Be Green, e per aver deciso di trasformare il risparmio ottenuto dall’azienda in alberi donati alla città. Questi alberi arricchiranno il frutteto popolare di Rusciano, un progetto che completerà il parco agricolo che sta prendendo forma e che una volta ultimato apriremo alla città, uno spazio di comunità dove la natura sarà al centro e dove faremo educazione e socialità, a testimonianza dell’importanza cruciale che diamo alla funzione sociale del verde e allo spazio pubblico”.

Fonte: Ufficio Stampa