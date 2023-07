Al circolo di Monterappoli si parla di politiche di austerità: ospiti Stefano Fassina e la Professoressa Clara Mattei

Il circolo Arci Casa del Popolo di Monterappoli si sta impegnando per un rilancio della struttura sia in termini di gestione che con nuovi programmi di iniziative.

L’importanza di avere luoghi di aggregazione, soprattutto nei piccoli centri, è chiara a tutti. Tra le altre avevamo pensato ad un programma di incontri (‘Libri in Circolo’) - in qualche modo riprendendo anche la passata esperienza di ‘BBB.Spinoza-Empoli’ - con autori portatori di contenuti culturali e politici o narrativi, che abbiano ‘un approccio critico sullo stato delle cose’.

È stata programmata una prima iniziativa per il prossimo lunedì 10 luglio, ore 17.30, con buffet finale (finalizzato anche al sostegno del Circolo).

Per chi pensa di rimanere per il buffet consiglio di scrivere un messaggio al cell 3703237710. (PS: Clara Mattei, docente a New York, che ha scritto questa importante ricerca, è la pronipote di Teresa Mattei - partigiana ‘Chicchi’ - la più giovane donna dell'Assemblea Costituzionale)