Alla NessunDove ecco il Tanabata, tra giochi e scrittura

In Giappone, il , per ricordare la leggenda di , si usa appendere dei ai rami di un albero di bambù: un desiderio, una poesia o una preghiera, scritto su un cartoncino colorato appeso ai rami di bambù, adornati con altri ornamenti in carta, sistemati nei giardini o all’ingresso delle case.

Venerdì 7 Luglio, dalle ore 21:00 si festeggia il : festa delle stelle innamorate. Appuntamento alla Libreria NessunDove di Empoli.

Evento gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini!

- Allestimento a tema

- Giochi tradizionali

- Affissione Tanzaku

- Workshop di scrittura kanji

- Lettura leggenda Orihime su kamishibai (teatro tradizionale giapponese)

