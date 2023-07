Altro fine settimana di eventi al Fool Park di Montelupo

Fool Park a Montelupo è musica, spazio di incontro ma anche luogo per l'incontro di forme di espressione artistiche differenti.

Non è un caso che sabato 8 luglio alle 21.30 la manifestazione ospiti la restituzione di MOLECOLA.

«MOLECOLA è un progetto artistico che prevede il coinvolgimento di 19 ragazze e ragazzi tra i 13 e i 30 anni disabili e non, impegnati in una creazione artistica, frutto di un laboratorio di cinque giorni in cui hanno lavorato insieme, esplorando e sperimentandosi attraverso i linguaggi del circo, della danza e del teatro. Una proposta per invitare le ragazze e i ragazzi a relazionarsi attraverso la loro unicità cimentandosi con diverse espressioni artistiche; profondamente inclusivo in cui la diversità non è più una barriera ma una ricchezza», afferma Samuele Mariotti di Spazio Ipotetico.

Durante la restituzione, l’artista visuale “Frenopersciacalli” disegnerà dal vivo la scenografia seguendo il processo artistico e il vissuto delle ragazze e ragazzi.

Il progetto MOLECOLA è promosso dall’A.P.S. Spazio Ipotetico e patrocinato dal Comune di Montelupo Fiorentino in partenariato con Toscana Concerti.

Come tutta la manifestazione Fool Park, è realizzato anche grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana in attuazione della legge 3 del 2022, nell’ambito del bando Ri – Generazione Toscana per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

L’A.P.S Spazio Ipotetico nasce nel 2022 a Montelupo Fiorentino e si propone di realizzare spazi che permettano di ripensare l’incontro di due concetti generalmente associati solo a scopi riabilitativi o terapeutici: arte e disabilità. L’associazione si propone di essere uno spazio in cui ogni persona – al di là della classificazione o diagnosi assegnata – può incontrare il piacere e la bellezza dell’arte ed esprimersi attraverso un processo creativo libero, svincolato da ogni logica funzionalista, produttiva o riabilitativa.

Vediamo poi quali sono gli altri appuntamenti previsti venerdì, sabato e domenica.

Venerdì 7 luglio musica dal vivo dalle 22.30 con DEIAN, uno dei cantautori più interessanti della scena indipendente italiana e TONINO 3000, fondatore del collettivo Falafel Fazz Familia; sta facendo ballare mezza Italia portando in giro il suo spettacolo armato solo di microfono, computer e tastiera laser. A seguire Djset.

Sabato 8 luglio alle ore 22.30 – 2.00 Mirco Roppolo DJ vintage (Selezione anni ’60, ’70, ’80). DJ e speaker Radiofonico, ci accompagnerà dall”aperitivo fino a sera con la sua macchina del tempo, fatta di vinili, audiocassette e nastri magnetici.

Domenica 9 luglio dalle 22.00 torna il “Toscana Concerti Contest 2023” seconda eliminatoria: sul palco si sfideranno gli ultimi progetti musicali selezionati da Toscana Concerti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa