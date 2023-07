Bimbo nasce tra le mura di casa a Castelfiorentino con l'aiuto del 118

Era stanco di attendere per andare in ospedale e per questo il piccolo è venuto al mondo tra le mura di casa. E' accaduto questa notte a Castelfiorentino. La madre è una 42enne al secondo figlio, alla 38esima settimana di gravidanza. Nella notte le doglie si sono fatte più assidue e dolorose, per questo la famiglia ha chiamato il 118 Empoli-Pistoia per avere assistenza. Due sanitari giunti con l'automedica hanno prestato i primi soccorsi ma la situazione era già in stato avanzato. Il piccolo e la mamma non avrebbero fatto in tempo a raggiungere il primo ospedale per cui sono partite le manovre per la gravidanza. Per fortuna tutto è andato per il meglio grazie all'esperienza e alle competenze dei sanitari intervenuti. Successivamente, la 'carovana' ha potuto intraprendere il viaggio verso l'ospedale di Poggibonsi, dove la mamma era seguita. Con un passeggero in più rispetto a quanto ipotizzato all'inizio, il piccolo in braccio alla sua mamma.