Bus salta la fermata, anziano reagisce prendendo a martellate il finestrino

La fermata a cui voleva scendere sarebbe stata saltata e così avrebbe reagito, prendendo a martellate il finestrino del pullman. È successo ieri sera, poco dopo le 21, a Firenze su un bus della linea 14 tra le fermate di via Santa Caterina d'Alessandria e via Nazionale. Il responsabile del gesto, un 80enne italiano, è stato denunciato per danneggiamento aggravato dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito l'anziano avrebbe protestato contro l'autista che aveva saltato la fermata prenotata. Nel momento in cui il conducente gli avrebbe fatto notare che la fermata non era stata richiesta, l'80enne avrebbe reagito impugnando il martello per infrangere il vetro in situazioni di emergenza, iniziando a picchiarlo contro un finestrino rompendolo. A quel punto l'autista ha fermato la marcia e chiamato la polizia. Gli agenti, una volta sul posto, hanno identificato e denunciato l'uomo.