Casco e assicurazione per monopattini, per i lettori di gonews è una misura giusta

L'introduzione di casco e assicurazione per i monopattini elettrici è una misura di sicurezza giusta. A dirlo sono i lettori che hanno partecipato con il proprio voto simbolico all'ultimo sondaggio di gonews.it, esprimendosi su uno dei punti affrontati dal nuovo codice della strada del governo. Alla domanda "Casco e assicurazione per monopattini elettrici, che ne pensi?", l'88.41% dei lettori ha valutato positivamente la regola rispondendo "Giusto, misura di sicurezza". In netta minoranza coloro che hanno cliccato sulla seconda risposta, "Sbagliato, sia scelta libera" che si è fermata all'11.59% dei voti.

Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale, l'uso dei monopattini prevede infatti che i mezzi elettrici a due ruote siano dotati di targhe e assicurazione, pena una multa da 100 a 400 euro, mentre il casco diventa obbligatorio per tutte le età. Non solo, i monopattini non potranno sostare sui marciapiedi e dovranno avere indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Infrangendo questa regola si può andare incontro a sanzioni da 200 a 800 euro.

Per fornire numeri sull'utilizzo dei mezzi in Toscana a Firenze l'azienda Bird ha registrato dall'inizio del servizio di monopattini sharing, nel settembre 2021, 370mila corse effettuate con i suoi veicoli. In circa due anni, nel capoluogo toscano, 89mila utenti hanno percorso circa 780mila km. Il picco delle corse registrate sempre da Bird, 1400, è stato raggiunto a settembre 2022.