Cinema gratuito e itinerante a San Miniato e frazioni

Anche quest’anno si terrà la consueta rassegna itinerante cinematografica di film ad ingresso gratuito, a cura di Arci Zona Cuoio, adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà otto frazioni del Comune, nei mesi di luglio ed agosto. Si inizia il 9 luglio a Ponte a Egola con la proiezione di Dumbo al Circolo Pannocchia, per poi proseguire nelle frazioni di Corazzano (16 luglio) al Campo sportivo con Bianco Rosso e Verdone, Ponte a Elsa (19 luglio) in Piazza Caduti di Bologna con Minions 2, a Stibbio (21 luglio) con la proiezione di Frozen 2 in Piazza San Bartolomeo, Roffia (30 luglio) con Chiamate un dottore! all’Area verde della Parrocchia, La Serra (2 agosto) con Corro da te proiettato al Campo sportivo, Cigoli (6 agosto) con Lasciarsi un giorno a Roma in Piazza Cardi e il gran finale a San Miniato (14 agosto) con la proiezione di Miracolo a Milano in Piazza Buonaparte. Inizio spettacoli ore 21.30.