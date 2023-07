Deve scontare 4 mesi per truffa, arrestato a Pisa

Nella prima mattinata di ieri personale della Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura ha avviato le ricerche di un pisano 48enne, ricercato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia a seguito di condanna a 4 mesi di reclusione per una truffa, consumata nella città ligure in data nell’ ottobre del 2020. Non reperito presso la propria abitazione, i poliziotti lo hanno cercato per la città, fino a trovarlo nella tarda mattinata in piazza Vittorio Emanuele. Previa notifica del provvedimento in questione, l’uomo è stato sottoposto ai rilevi fotodattiloscopici e successivamente tradotto presso la locale casa circondariale Don Bosco, dove dovrà scontare la pena irrogatagli.