Donazione Lions Club Valdelsa per Centro Anch'io di Poggibonsi

Il Lions Club Valdelsa ha finanziato l’acquisto di nuova strumentazione per L’Ape Operaia, il laboratorio di apicoltura per disabili del Centro Anch’io di Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA). Arnie per accogliere nuovi sciami, smielatore, banco per disopercolare in acciaio inox, refrattometro, tute e altra apparecchiatura per implementare il laboratorio, procedere alla smielatura in loco e aumentare la produzione di miele.

Alla consegna delle apparecchiature erano presenti anche il Sindaco di Colle di Val d'Elsa e Presidente FTSA Alessandro Donati, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Poggibonsi Enrica Borgianni, una delegazione del Lions Club Valdelsa con il Presidente dell’annata 2022/2023 Marta Biotti e il neoeletto Fabio Cantini, il Direttore Generale FTSA Nicoletta Baracchini, la Referente de “Il Mulino” Giusy Di Nardo, i ragazzi e operatori del “Centro Anch’io” guidati alla scoperta del lavoro di smielatura da Dario Volpato, educatore professionale FTSA e apicoltore amatoriale.

L'obiettivo de “L’Ape Operaia” non è solo quello della produzione: si tratta di un’attività strutturata per favorire la collaborazione e l’espressione dell’individualità, fornire strumenti per svolgere un mestiere in grado di valorizzare le abilità. “Il progetto è stato attivato circa cinque anni fa ed è un'esperienza importante sia da un punto di vista educativo che professionale per i ragazzi del Centro Anch’io.” - dichiara l'Assessore Enrica Borgianni - “Ringrazio il Lions Club Valdelsa per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di contribuire a far crescere il progetto, donando nuove attrezzature e nuove opportunità per il Centro e per tutte le persone coinvolte”. Ai ringraziamenti dell’Assessore si uniscono tutti gli organi di Fondazione.

La donazione rientra nel service dell'anno da Presidente Lions Club Valdelsa di Marta Biotti. “L'obiettivo principale di quest’annata lionistica 2022-2023” - afferma Biotti – “era quello di essere più vicino possibile e cercare di rispondere principalmente alle esigenze del nostro territorio, portando solidarietà, aiuti e sostegno là dove c’è maggior bisogno.”. Per FTSA il Club ha finanziato anche la strumentazione per il Cineforum per la Residenza per Disabili “Il Mulino” di Poggibonsi e le borse di studio musicali per i minori del Doposkuola in collaborazione con Music Tribe. “In questo particolare e difficile contesto storico, - continua Biotti - oggi, più che mai le associazioni come la nostra sono chiamate a portare il loro aiuto.”