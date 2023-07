EcoPark, a Ponte a Elsa modifiche temporanee alla viabilità

La fase di demolizione di quello che è stato a lungo denominato Ecomostro a Ponte a Elsa si è conclusa nel mese di giugno. Per concludere la prima fase è necessario il montaggio e l’allestimento di gru da cantiere.

Pertanto, nei giorni da lunedì 10 a mercoledì 12 luglio 2023, scatteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità di via Caponi e in via Cioni per poter svolgere tali attività e consentire il corretto deflusso del traffico a seguito della chiusura del tratto interessato.

NEL DETTAGLIO – Con l’ordinanza 374 del giorno 6 luglio 2023 (http://bit.ly/3O125eb ), nel periodo compreso dalle 7 del giorno 10 luglio 2023 fino alle 17 del giorno 12 luglio 2023, in via Caponi, tratto compreso tra il civico n.50 e il civico n 58, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la realizzazione dell’attività citata, per il tempo strettamente necessario alla fase di montaggio e allestimento gru di cantiere, ripristinando in sicurezza la viabilità, alla conclusione della stessa, secondo i provvedimenti stabiliti con ordinanza 196 del 24 marzo 2023, nel Tratto compreso tra l’intersezione con via Gobetti e il civico 50 e nel tratto compreso tra il civico 58 e l’intersezione con via Cioni, istituzione del doppio senso di circolazione di marcia per il tempo strettamente necessario alla fase di montaggio e allestimento gru di cantiere ripristinando in sicurezza la viabilità, alla conclusione della stessa, secondo i provvedimenti stabiliti con ordinanza 196 del 24 marzo 2023; in via Cioni, dall’intersezione con via Caponi e l’intersezione con via Gobetti, istituzione del doppio senso di circolazione di marcia per il tempo strettamente necessario alla fase di montaggio e allestimento gru di cantiere ripristinando in sicurezza la viabilità, alla conclusione della stessa, secondo i provvedimenti stabiliti con ordinanza 196 del 24 marzo 2023.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa