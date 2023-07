Giardino di Fucecchio accoglie installazione per i morti sul lavoro

Dopo la statua inaugurata nel 2020, sulla quale da ottobre dello scorso anno è stata apposta una targa in memoria di Luana D'Orazio, il giardino “La Sirenetta” di piazza XX Settembre si appresta ad accogliere una nuova installazione dedicata alla memoria di coloro che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Si tratta di una panchina, fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dall'ANMIL, che sarà inaugurata sabato 8 luglio alle ore 10. Un'installazione che, unendosi al monumento e alla targa dedicata alla giovane Luana, andrà così a caratterizzare il giardino come luogo simbolo per tenere viva la memoria delle cosiddette “morti bianche”.



Alla cerimonia prenderanno parte il senatore Dario Parrini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il presidente nazionale ANMIL Zoello Forni, il direttore generale ANMIL Sandro Giovannelli, il direttore provinciale INAIL David Maccioni e il presidente provinciale ANMIL Evaretto Niccolai. Sarà inoltre presente Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, che da ottobre 2021, quando il monumento di piazza XX Settembre è stato intitolato alla giovane figlia, accompagna l'amministrazione comunale e l'ANMIL nella loro opera di sensibilizzazione verso un tema così importante e delicato come la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un tema sul quale il Comune di Fucecchio sostiene l'ANMIL e le iniziative nelle scuole per promuovere la cultura della sicurezza da oltre 10 anni, risultando spesso d'esempio anche per altre realtà regionali e nazionali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa