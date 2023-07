Giovanisì, on line 'Accènti Intoscana'. Al centro i corsi ITS della Fondazione Vita

Sono tecnici super qualificati nei settori delle biotecnologie e, in particolare del biomedicale e della farmaceutica, i ragazzi e le ragazze che si raccontano in questa diciassettesima puntata di Accènti Intoscana, format video di Fondazione Sistema Toscana (Ufficio Giovanisì e redazione intoscana.it), che racconta le esperienze nate grazie alle opportunità del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, Giovanisì.

Grazie ai corsi ITS della Fondazione Vita di Siena, finanziati dalla Regione nell’ambito di Giovanisì, hanno imparato a testare apparecchi diagnostici e dispositivi biomedicali, gestire il controllo di qualità e ottimizzare i processi produttivi nell’ambito delle biotecnologie industriali e molti di loro, una volta terminato il percorso di studi, hanno già trovato un lavoro.

“Ancora una volta – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - si conferma vincente la scelta fatta dalla regione con Giovanisì di puntare sui percorsi ITS, rivolti ai giovani fino ai 35 anni, di durata biennale o triennale. I giovani portano creatività ed innovazione e aver permesso, dal 2016 ad oggi, a oltre 3000 ragazzi e ragazze di frequentare percorsi ITS, tutti altamente qualificati e fortemente professionalizzanti con un elevato tasso di occupabilità a fine percorso, è stato un modo per offrire loro concrete opportunità e dare un esempio virtuoso di come istituzioni e imprese possono lavorare insieme per creare nuova occupazione”.

"Stiamo investendo moltissimo sul sistema ITS toscano – spiega l’assessora a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini - con l'ultimo bando abbiamo stanziato oltre 10 milioni per cofinanziare 51 percorsi ITS che potranno essere attivati da ottobre, anno formativo 2023/2024, e consentiranno di ampliare l’offerta che, per la prima volta, coinvolgerà tutti i territori provinciali. In parallelo ci stiamo attivando per far conoscere questi percorsi, opportunità straordinarie in termini occupazionali, purtroppo ancora poco conosciuti nel nostro Paese. Stiamo mettendo in campo campagne informative e percorsi di orientamento che coinvolgano le scuole, le studentesse, gli studenti e le famiglie”.

I percorsi ITS rivolti a giovani fino ai 35 anni, di durata biennale o triennale, sono progettati per formare tecnici altamente specializzati in settori strategici della produzione toscana, dalla moda alla meccanica, dalle tecnologie per la vita all’energia e all’ambiente, dalla nautica all’agro-alimentare. Per il 2023/2024 i bandi sono attivi e in attivazione (vai alla pagina dedicata https://giovanisi.it/bando/istituti-tecnologici-superiori-23-24-corsi-per-under-35/), possono iscriversi gli under 35 in possesso del diploma di scuola secondaria superiore oppure che hanno frequentato un percorso quadriennale di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) integrato da un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) della durata di un anno. Il cofinanziamento regionale prevede la copertura parziale della quota del corso, la restante parte è a carico del giovane. Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) al momento sono nove in Toscana: natie per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze da parte delle imprese, rappresentano una formazione terziaria alternativa a quella universitaria, con un elevato tasso di occupabilità a fine percorso.

Guarda la puntata https://youtu.be/GjfiWYgRiaI