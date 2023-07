In auto con argenteria e penne di lusso, fa un incidente alla vista della polizia e fugge a piedi

Stanotte intorno alle 03.40, la polizia in zona via del Brennero a Pisa, ha notato a distanza un’ auto sospetta, una Fiat Punto il cui guidatore, alla vista degli agenti, è fuggito in direzione porta a Lucca.

In via Lucchese, dopo aver impattato contro un palo, ha abbandonato l’ auto fuggendo repentinamente a piedi attraverso un giardino condominiale, facendo perdere le proprie tracce. L'autovettura, abbandonata dal fuggitivo, è stata perquisita e sottoposta a sequestro. All'interno è stata trovata refurtiva di provenienza sospetta, tra cui argenteria e penne di marca MontBlanc, che veniva debitamente sequestrata, e su cui sono in corso accertamenti per risalire agli effettivi proprietari.

Il veicolo da accertamenti risulta intestato a uno straniero residente a Milano, al momento irreperibile. Sul posto è giunta anche la Polizia scientifica per i rilievi; indagini in corso da parte della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra mobile della Questura.