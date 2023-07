In strada col revolver a salve, in casa un'officina di armi: arrestato

Gli erano state ritirate le armi oltre alle munizioni già a maggio scorso per decreto prefettizio. Adesso a Cascina l'uomo è stato arrestato perché trovato in strada armato di revolver a salve ma senza tappo rosso. I carabinieri di Bientina, Calcinaia e del Norm di Pontedera sono giunti in tempo dopo che l'uomo aveva avuto una lite con altre persone. Dalla perquisizione successiva è stata scoperta un'officina artigianale in casa, con armi in produzione e una cinquantina di cartucce. Tutto è stato sequestrato e l'uomo ora è ai domiciliari.