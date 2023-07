Incidente a Pisa sull'A12 tra auto e camion. Sull'A1 code per veicolo in fiamme

Interventi sulle autostrade in Toscana nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 luglio. Alle 15 circa i soccorsi sono intervenuti a Pisa sull'autostrada A12, all'altezza del km 161+600 tra la diramazione per Livorno e Pisa centro in direzione Genova. Nell'incidente sono rimasti coinvolti in un tamponamento un'auto e un camion. Tre le persone rimaste ferite, soccorse dai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche la polizia stradale. Il traffico, sul tratto di autostrada interessato, è tornato regolare.

Sull'autostrada A1 segnalati invece 4 km di coda per un veicolo in fiamme. Il tratto interessato è quello tra Chiusi e Monte San Savino, tra le province di Siena e Arezzo. L'incendio è stato estinto. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Nord e il bivio A1-Bar Baccheraia.