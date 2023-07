Involtini di carpaccio con peperoni grigliati e rucola

Ingredienti per 4 persone

8 fette di carpaccio di manzo

1 peperone rosso grigliato

Rucola fresca

Parmigiano reggiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

½ bicchiere di vino bianco secco

1 spicchi d’aglio

Rosmarino

Sale e pepe

Preparazione

Stendete su ciascuna fetta di manzo un pezzo di peperone grigliato, un po’ di grana e qualche foglia di rucola. Unite il rosmarino e arrotolate stretto in modo da ottenere 8 involtini e fissateli con uno stecchino. In una padella antiaderente fate scaldare l’olio e rosolatevi l’aglio in camicia. Unite gli involtini e cuoceteli a fuoco vivo girandoli spesso, sfumate con il vino bianco, aggiustate di sale e pepe e continuate la cottura coperti per 10 minuti. Trasferite nei piatti da portata e metteteci sopra il sughino del fondo di cottura e servite.