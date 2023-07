Löwengrube approda in centro a Milano: aperto un nuovo locale

Da Capraia e Limite al centro di Milano. È stato tagliato il nastro nel quartiere di Porta Romana alla prima bierstube Löwengrube a Milano, nei locali che per vent’anni hanno ospitato prima il Kapuziner Platz, punto di riferimento per gli appassionati dell’offerta combinata di cibo e birra bavarese.

Il nuovo locale è il 31esimo della rete di ristoranti-birrerie fondata nel 2005 nell'Empolese Valdelsa da Pietro Nicastro e Monica Fantoni. Il successo, a dispetto del nome che richiama un’esperienza sensoriale transalpina, è frutto di un’iniziativa imprenditoriale 100% italiana e toscana.

La stube – così si chiamano i tipici ristoranti birrerie della Baviera – in Viale Lazio 4 è la settima a gestione diretta da parte dei fondatori e la seconda in Lombardia. La rete dei locali Löwengrube ha generato nel 2022 ricavi per oltre 17 milioni di Euro. La previsione per il 2023 è di superare i 22 milioni.