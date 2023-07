Mercantia Certaldo, 5 giornate di 'nuova speranza'

Speranza, umanità, energia, vita. Mercantia Certaldo torna a portare spensieratezza al pubblico, lontano dal grigiore della quotidianità. Dal 12 al 16 luglio, il festival torna a una lunghezza adeguata come prima della pandemia. Cinque serate ‘a tutti i livelli’, come si specifica in conferenza stampa nella sede della Regione Toscana. Si parte da Certaldo bassa con giochi e concerti, per poi salire nel borgo del Boccaccio per piazze, slarghi e giardini ‘segreti’ animati da tantissimi spettacoli di strada. E non mancheranno le occasioni per alzare gli occhi al cielo con funamboli tra le torri. Teatro e cultura assieme. Quest’anno si andrà a ricordare Italo Calvino con performance dedicate e una prima nazionale in un giardino segreto dedicato alle ‘Città invisibili’.

Il programma completo della manifestazione è sul sito mercantiacertaldo.it. Mercantia è presente su tutti i social network: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram e TikTok. L’hashtag di riferimento è #mercantia2023.

Mercantia 2023, i commenti

Hanno partecipato alla conferenza il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, la vice con delega alla Cultura Clara Conforti, il direttore artistico di Mercantia e fondatore Alessandro Gigli, Francesca Parri di Exponent.

“Mercantia è giunta alla 35esima edizione e ormai è un punto di riferimento a livello nazionale – ha commentato il presidente Giani -. Qui convivono l’arte e la bellezza del borgo, citato anche nella Divina Commedia di Dante”.

“Questa è una manifestazione longeva – afferma il primo cittadino Giacomo Cucini -, viva, che si è mantenuta con l’apprezzamento del pubblico perché ogni anno ha innovato. Quest’anno abbiamo grandi novità, ma tra le cose che abbiamo mantenuto degli anni della pandemia mi preme sottolineare i prezzi assolutamente calmierati e già in vendita online”.

“Il programma è lungo e articolato per tutte le aree del borgo – spiega Alessandro Gigli -, ma la chiusura sarà assolutamente originale. Avremo Ameno, una sorta di jam session di tre brani nella serata di domenica di fronte a Palazzo Pretorio. Parteciperanno 60 artisti di tante compagnie presenti per questa 35esima edizione di Mercantia”.

“Mercantia è anche arte e artigianato – conclude Francesca Parri di Exponent -, sono ben 120 i soggetti presenti lungo le strade di Certaldo. Avremo poi 4 mostre d’arte visitabili, una di arte contemporanea internazionale intitolata Fusioni di luce di Helidon Xhixha e Milot. Le mostre seguiranno “l’idea poetica” di questa edizione, ossia la Nuova Speranza”.

Nell’arco della manifestazione ci sarà anche tempo per ringraziare chi ha reso grande la storia di Mercantia. Verrà assegnato il Chiodo d’Oro alla Compagnia dei Folli di Ascoli e all’Accademia Creativa, erede della storica Compagnia Atmo. Sarà premiato anche Luca Cataldi, artista artigiano presente sin dal 2005 a Mercantia. E come già annunciato, per festeggiare il suo 70esimo compleanno sarà assegnato l’encomio ad Alessandro Gigli, che da 35 anni, ossia metà della sua vita, segue, assiste e rinnova Mercantia.

Elia Billero