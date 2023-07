Montespertoli accoglie i bambini Saharawi

Montespertoli accoglie venerdì 14 luglio i bambini Saharawi nella propria comunità. Questo gesto di solidarietà e umanità è parte di un impegno più ampio promosso dal Coordinamento a Sostegno della RASD “Mauro Marconcini” e “Mohamed Abdelaziz” di Montespertoli e patrocinato dal Comune di Montespertoli. Quest’anno vede anche il contributo dell’Associazione Commercianti e Artigiani e della Coop Montespertoli.

Una delegazione composta da quindici bambini e da tre accompagnatori, sarà accolta prima dai bambini dei centri estivi della scuola di Montagnana e poi, alle ore 18:00 in Sala Consiliare, dal Sindaco Alessio Mugnaini e dai rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta. Proseguirà poi l’accoglienza con una cena di solidarietà in piazza del Popolo. Parte del ricavato sarà devoluto a favore del popolo Saharawi. Nell’occasione sarà consegnato ai bambini un dono da parte del Coordinamento, uno zainetto con materiale didattico.

La comunità del paese è da sempre legata alla popolazione africana apolide, con un gemellaggio che dura da oltre 20 anni, i bambini ripartiranno poi per Sesto Fiorentino per continuare il loro progetto come “Ambasciatori di pace”. Durante il loro soggiorno in Italia, i bambini Saharawi saranno incoraggiati a condividere le loro tradizioni, la loro cultura e le loro storie, arricchendo così la conoscenza e la consapevolezza di tutti coloro che li circondano.

“L'iniziativa di accoglienza dei bambini Saharawi riflette l'impegno di Montespertoli verso i principi dell'uguaglianza, della solidarietà e dell'inclusione. Questo gesto è un messaggio forte che dimostra la volontà della comunità di Montespertoli di contribuire in modo concreto al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini Saharawi e di sensibilizzare l'opinione pubblica sul loro status e sulle sfide che affrontano tutti i giorni. Invito i cittadini a partecipare alla cerimonia d’accoglienza e alla cena” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore ai Gemellaggi e cooperazione internazionale.

Per la cena è gradita la prenotazione entro mercoledì 12 luglio, chiamando Lara al numero 339.3520372; Graziano al numero 339.8870433; o Luca al numero 346.9516037. Il menù della cena comprende: tagliere toscano, giro di pizza, cantuccini e vinsanto, 22€ bevande escluse.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa