Navette gratuite ad Altopascio: torna il servizio estivo due volte a settimana

È ripartito oggi il servizio navette gratuite estivo, che consente - per due volte alla settimana, il giovedì (giorno di mercato) e il sabato, ai cittadini altopascesi di spostarsi sul territorio gratuitamente e in sicurezza, raggiungendo così i punti di maggior interesse. Con la chiusura delle scuole, infatti, l’amministrazione D’Ambrosio ha deciso di mantenere in funzione il servizio di trasporto pubblico gratuito nei mesi estivi per le tratte Marginone-Spianate-Altopascio e Badia Pozzeveri-Altopascio.

“Stamani, alla ripartenza del servizio, più di 10 persone hanno utilizzato la navetta solo per quanto riguarda la tratta Spianate-Chimenti - commenta il vicesindaco con delega a ambiente e trasporti, Daniel Toci - a conferma di come questo servizio sia voluto, cercato e utile per la cittadinanza. Mantenerlo nuovamente non è una cosa scontata, si tratta infatti di un costo non indifferente per l’amministrazione comunale, ma questo servizio è tra quelli ritenuti indispensabili, perché va a dare una risposta diretta e concreta alle persone e offre un'opportunità di mobilità ad un'utenza debole, penso soprattutto agli anziani delle frazioni, che in mancanza di servizi pubblici alternativi (nel periodo estivo ci sono infatti zone del nostro territorio scoperte dal Tpl) hanno così garantita la possibilità di spostarsi”.

Tutti gli orari sono riportati sulle paline disponibili sul territorio e installate negli anni scorsi dall’amministrazione comunale, così da rendere ancora più circolare e diffusa l’informazione.

Per la linea 1 (Badia Pozzeveri) l'orario di partenza è alle 9.30 da Altopascio, piazza Umberto, con arrivo all'Asl del Turchetto, in piazza Nenni, alle 9.55. Invece per il giro di ritorno: 12.20 da piazza Nenni e arrivo alle 12.45 ad Altopascio, in piazza Umberto.

Per la linea 2 (Marginone-Spianate-Altopascio) l'orario di partenza è alle 8.40 da Torre Salese, con arrivo alle 9.20 in via delle Cerbaie (Conad) ad Altopascio; il ritorno, invece, è dalla Conad di Altopascio (ore 11.25) con arrivo a Torre Salese previsto per le 11.58.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Club – Consorzio Lucchese Bus, 0583.517602; oppure il Comune di Altopascio, 0583.216455.