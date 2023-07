Notti d'Estate nei borghi di Palaia: la Civiltà Contadina protagonista a Montefoscoli

L’estate nei borghi del Comune di Palaia si preannuncia ricca di eventi e manifestazioni, grazie alla Rassegna “Notti dì’Estate 2023.” Domenica 9 Luglio serata conclusiva della Rassegna di Teatro Popolare “M. Monni” al Borgo di Colleoli Resort, con lo spettacolo curato dal Gruppo Teatrale “La Tartaruga” di Forcoli. Attesissimo poi l’ appuntamento Sabato 8 e Domenica 9 Luglio con la tradizionale 'Festa della Civiltà Contadina', alla scoperta di sapori autentici e tipici della campagna: musica live sul piazzale della chiesa, balli latino-americani e dj set, spettacoli di bolle e magia per i più piccoli, mercatino dell'artigianato sono gli ingredienti di questa storica iniziativa, che da anni promuove il territorio con tutti i suoi prodotti, dedicata al buon cibo e alle ricette locali, grazie ai volontari del Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli. Entrambi i giorni la festa inizierà alle ore 18:00 e l'ingresso sarà libero.

“Tutto questo è possibile grazie all'impegno dei numerosi volontari ” - ha sottolineato il Sindaco di Palaia Marco Gherardini - “A loro va la nostra riconoscenza, perché tengono in vita le tradizioni del territorio e di un'intera comunità". Si prosegue Giovedì 13 Luglio con il “Concerto di giovani violinisti” nella Pieve di San Martino a Palaia a cura dell’Associazione Culturale “Musicale”.

Grande ritorno per il Festival “Stelle Ville e Meraviglie” a cura della “Compagnia del Bosco” con ben due appuntamenti il 20 Luglio a Montefoscoli e il 22 Agosto a Partino: ampio spazio alla musica dal vivo con blues, jazz e melodie popolari. Doppio appuntamento Sabato 22 Luglio: a Palaia, in Piazza del Mercato lo storico concerto della Filarmonica “G. Puccini” e al Borgo di Colleoli Resort torna l’appuntamento con la “Lirica sotto le stelle”, che quest’anno metterà in scena opere di Leoncavallo, Verdi e Puccini, con la partecipazione della Corale Città di Pontedera.

Durante i mesi estivi ci saranno poi i tradizionali appuntamenti con le fiere paesane di Palaia, Montefoscoli e la “Festa di mezz’agosto” a Forcoli, quest’ultima organizzata dalla Misericordia. Gran finale con la settima edizione di “Bacco Palaia e Venere”, la notte rossa dedicata al vino, al buon cibo e all’amore, Domenica 3 Settembre, nel centro storico di Palaia.

Fonte: Ufficio Turistico Comune di Palaia