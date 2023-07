Nuovo look per le pensiline dei bus a Empoli

Le pensiline per l’attesa dell’autobus si rifanno il ‘look’. Partono gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e gratuita sulle 15 pensiline di proprietà del Comune di Empoli.

Ad occuparsi della loro riqualificazione e decoro sarà la società proponente AVIP Italia S.r.l. senza oneri per il Comune. Una proposta che va a valorizzare gli stessi impianti installati sul territorio e migliora il decoro urbano.

L’intero progetto viene finanziato esclusivamente dal concessionario, attraverso lo sfruttamento per fini di pubblicità commerciali degli impianti pubblicitario e con l’assunzione del rischio operativo conseguente alla gestione del servizio, così come previsto dal Piano Finanziario del Progetto depositato in istruttoria.

Trattandosi di pensiline modello Metropolis e Futura collocate da molti anni, Avip Italia ha tutt’ora in produzione la stessa tipologia ed è in grado di intervenire con efficacia tecnica e operativa in tempi brevi alla loro completa manutenzione.

La gestione di questo servizio manutentivo avrà durata di sei anni. Il valore del contratto è pari a 25.814 euro.

«Si tratta di un progetto che darà nuova vita alle pensiline per l’attesa degli autobus, senza oneri per il Comune, valorizzandole e rendendole più accoglienti e curate per i nostri cittadini - evidenzia Adolfo Bellucci, assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli – Ogni intervento di manutenzione ha l’obiettivo di migliorare ciò che ci circonda. E questo progetto va in questa direzione. Sono arredi urbani che daranno colore alla nostra città, togliendo l’aspetto visivo di incuria anche perché sottoposte ad atti vandalici».

Le pensiline interessate agli interventi necessari si trovano in zona semicentrale, centrale, di frazione e in quartieri. Per citarne alcune fra le 15 che verranno riqualificate: in via Sanzio/via Valtellina, via IV Novembre, Osteria Bianca/Ponte a Elsa, via dei Cappuccini al cimitero comunale, via Ticino/via Isonzo, viale delle Olimpiadi fronte via Guido Rossa, viale delle Olimpiadi zona Stadio, via della Repubblica, via di Avane e Strada Provinciale51/via Nuova di Valdorme Presanella, SP51 via Nuova di Valdorme/Martignana2, SP51 via Nuova di Valdorme/Martignana4.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI – I lavori manutentivi sono molteplici. Dalla sostituzione della pensilina, al ripristino del cassonetto mancante, ripristino dei cristalli mancanti, sostituzione della copertura con plexigrass, lavaggi accurati dei cristalli esistenti e anche delle coperture, verniciatura e riverniciatura complessiva, defrascatura pesante con eliminazione degli ostacoli visivi, eliminazione delle scritte vandaliche, installazione traversi inferiori e superiori.