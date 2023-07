Parco dei Renai, apre la spiaggia in sabbia del lotto 1

Apre ufficialmente la spiaggia nel lotto 1 del parco dei Renai. Da domenica sarà possibile accedere al lotto 1 con orario 10-22 (la balneazione fino alle 19,30). La stagione dei Renai entra così nel vivo, con la possibilità di fare un bagno in un ambiente naturale con acqua analizzata costantemente e giudicata da sempre adatta anche al consumo umano per la sua qualità. “Felici e soddisfatti di restituire la spiaggia dei Renai ai nostri cittadini – afferma il sindaco Giampiero Fossi – Il lavoro fatto dai nuovi gestori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Isola dei Renai, è davvero importante: una spiaggia pulita, attrezzata che capace di offrire relax e divertimento. Grazie alle tante attività in partenza anche al Lotto 1, i Renai si confermano punto di riferimento per tutta la piana e l’area metropolitana fiorentina in termini di benessere, sport e natura". Il parco dei Renai di Signa, collegato alle Cascine tramite una pista ciclabile, offre anche altri servizi, come una piscina semiolimpionica, strutture di ristorazione, per l'intrattenimento e per lo sport.

Le info per la spiaggia: prenotazioni al 327/2422352 (dalle 10 alle 22)

Servizio pranzo e aperitivi

Servizio navetta all’ingresso del lotto 1

Prezzi: 12 euro intera giornata lettino e ombrellone

8 euro mezza giornata (10-14,30 14,30 - 19,30)

Pausa pranzo 5 euro 12-15

Bambini fino a 12 anni gratis

Residenti a signa -10%