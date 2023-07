Peccioli Undici Lune, ecco 'L'uomo che oscurò il Re sole' con Alessio Boni

Più rocambolesca della sua più rocambolesca pièce, la vita di Molière è un’incredibile summa di avventure e soprattutto disavventure, fiaschi clamorosi e clamorosi successi, grandi amori, gelosie e atroci sospetti di incesti, spettacoli sublimi dalla risata amara. Tragediografo fallito, Molière aveva trovato nella farsa e nella commedia il terreno perfetto per raccontare il suo tempo. Perché lui era davvero un uomo del suo tempo: incarnazione di una società che cambia, era un perfetto esempio di un figlio di nessuno (suo padre era tappezziere) che diventa molto più di qualcuno. Amico intimo di Luigi XIV, meglio noto come il Re Sole, arriverà addirittura a surclassare il sovrano, a oscurarlo, per fama e immortalità.

Una narrazione teatrale per voce e musica, per raccontare l’uomo, l’artista, i suoi dèmoni. E soprattutto il suo teatro.

