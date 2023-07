Personale a nero in un'impresa di lavaggio veicoli, attività sospesa e titolare sanzionato

I carabinieri della Compagnia di Pontedera, unitamente a personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno segnalato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pisa, un titolare di cariche di un’impresa operante nel settore del lavaggio veicoli a Ponsacco.

Specificatamente, nell’ambito di un servizio, più in generale, finalizzato ad assicurare l’osservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro ed il contrasto ad eventuali forme di lavoro nero, ad esito del controllo alla citata attività commerciale, hanno riscontrato l’impiego di due lavoratori non in regola con la predetta normativa.

Contestualmente, veniva adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 e, inoltre, venivano comminate contravvenzioni e sanzioni per oltre 15.000 euro