Stadio, Abodi: "Risorse ma non per il Franchi". Giani risponde

Si parla ancora dello stadio Franchi di Firenze. Andrea Abodi, ministro dello sport, è in Toscana in queste ore e ha detto: "Auspico, ho fiducia il comune di Firenze possa rielaborare il progetto in modo che possa ricevere i 55 milioni di euro del Pnrr per le attività che riguardano la rigenerazione urbana.

E per lo stadio? Ancora Abodi: "Si troveranno delle formule per completare il quadro economico del Franchi, per il quale c'è una contribuzione pubblica molto significativa. A Venezia il bosco è stato finanziato senza stadio, dall'Europa è arrivata la decisione che le risorse non servono per gli stadi".

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine della conferenza stampa per Mercantia, ha risposto. "Qualsiasi governo deve esprimere la sua dialettica ma non può dare percezione che si premi un'amministrazione rispetto all'altra perché dello stesso colore politico. La presa di posizione di Abodi ha sgomberato subito i dubbi".

"Serve fare i conti, per lo stadio sono 130 milioni, andranno individuati elementi di tradizione e trasformazione per quella spesa. Priorità la copertura: fare perizia con un progetto" ha concluso Giani.