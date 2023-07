Toscana Pride, aderisce anche il PD Empolese Valdelsa

Il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa aderisce alla manifestazione Toscana Pride, che si terrà a Firenze sabato 8 luglio e sarà presente con propri esponenti come sempre avvenuto anche in passato.

«Siamo consapevoli- spiega Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa- che stavolta dovremo fronteggiare, più del recente passato, questa involuzione culturale e normativa che a piccoli passi il Governo Meloni sta portando avanti, a partire dal dibattito sulle famiglie arcobaleno che vivono sulla propria pelle quanto viene prospettato e che pare solo un’anteprima di tanto altro.

Assumere ancora una volta una posizione chiara come partito è il modo più concreto anche per mandare un messaggio di vicinanza a quelle famiglie, che dopo una stagione di speranza, ne stanno vivendo una di forte preoccupazione. Esiste il diritto delle persone Lgbtqia+ a realizzare pienamente e liberamente se stesse nella società. Così come esistono le famiglie Arcobaleno e il diritto dei bambini di essere tutelati. Noi continueremo a lavorare per la concreta affermazione di tutti questi diritti e sabato saremo a Firenze.»

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa