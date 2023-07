Toscana Pride l'8 luglio a Firenze, l'adesione e il sostegno di Cgil Toscana e Cgil Firenze

La Cgil Toscana e la Cgil Firenze aderiscono al Toscana Pride, lo sostengono e parteciperanno alla parata di sabato 8 luglio a Firenze (partenza alle 17:30 dal piazzale di Porta Romana, in piazza Vittorio Veneto il palco dell’evento finale) con le proprie bandiere e striscioni, accompagnati dalla presenza della Zastava Orkestar: “L’intento è quello di trasformare l’indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi, le violenze e le discriminazioni in partecipazione attiva e costruttiva. E’ importante esserci l’8 luglio per affermare insieme diritti liberi dai pregiudizi, dai confinamenti e dagli attacchi discriminatori di una parte del dibattito politico. Lo statuto della Cgil dice che si ripudia e si combatte ogni forma di discriminazione, e anche quest’anno saremo al Pride, ancor più convintamente di fronte alle discriminazioni che stanno colpendo la comunità Lgbtqia+ , basti pensare alle famiglie omogenitoriali e ai loro bambini e bambine a cui vengono negati diritti. Occorre fare un passo avanti culturale e legislativo in più per riconoscere diritti e la Cgil è in prima fila: abbiamo preso l’impegno di uno sforzo organizzativo e di politiche contrattuali per andare in questa direzione”

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze