Variante urbanistica, le indicazioni dal nuovo incontro a Empoli

Una nuova occasione per discutere della variante urbanistica, ascoltando le proposte dei cittadini. Nel pomeriggio e nella serata di ieri, mercoledì 5 luglio 2023, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli si è svolto il secondo incontro pubblico sulle trasformazioni che il Comune di Empoli sta prefigurando per il proprio territorio alla luce della variante agli strumenti urbanistici comunali. L'iniziativa, parte del Programma delle attività di informazione e di partecipazione, ha visto una buona partecipazione da parte di cittadine, cittadini e portatori di interesse.

Dopo l'introduzione della Garante dell’Informazione e della Partecipazione dott.ssa Romina Falaschi, l'intervento del vicesindaco Fabio Barsottini e l'illustrazione delle attività di condivisione con la cittadinanza da parte dell’ingegner Claudia Casini della società Simurg Ricerche, i presenti hanno potuto ascoltare una presentazione descrittiva delle intenzioni future del Comune di Empoli sulle 15 aree interessate da nuove previsioni, a cura dell’ingegner Annunziati, dirigente del servizio Gestione del territorio del Comune.

A seguire, la discussione si è spostata attorno a veri e propri tavoli progettuali, dove i partecipanti, con l’aiuto di cartografie e foto e con il supporto di facilitatori e tecnici, hanno potuto esprimere i loro desiderata, individuare i problemi attuali e i timori per il futuro e suggerire idee di trasformazione strettamente attinenti alle aree di trasformazione e a quelle limitrofe. Quattro i tavoli tematici organizzati: uno dedicato all'area Zignago, uno dedicato allo sport (potenziamento e ampliamento Monteboro - Area Empoli Calcio, ampliamento del campo sportivo di Avane, riqualificazione impianto di pesca sportiva a Castelluccio, riqualificazione centro ippico Villanuova), uno dedicato alle attività produttive (Nuova previsione area ex Montevivo, modifiche PUA 14.3 - Piovola -, nuova previsione località Carraia, completamento area in località Terrafino, modifica perimetro PUA 12.11) e, infine, uno dedicato a istruzione e sanità (Ampliamento polo scolastici via Sanzio per realizzazione nuovo liceo Virgilio, modifica destinazione urbanistica immobile in zona industriale Pontorme, ampliamento area ospedaliera del San Giuseppe, parcheggio pubblico in località Serravalle, nuova viabilità a servizio della scuola di Ponzano).

Numerosi i contributi arrivati dalla cittadinanza, a partire dal tavolo dedicato all’ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro per nuova area deposito e stoccaggio, ma anche da quello incentrato sul potenziamento delle aree sportive della città: prima di tutto la zona di Monteboro per l‘Empoli Calcio, ma anche il centro ippico in zona Piovola – Villanuova, l’impianto di pesca sportiva a Castelluccio e il campo sportivo comunale di Avane. Sono state inoltre fra l'altro date indicazioni molto interessanti in merito alla rigenerazione dell’area ex Montevivo a Ponzano, dove dovrebbero sorgere uno studentato e aree commerciali, all’ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe e allo spostamento del Liceo Virgilio in via Sanzio. Contributi analizzati nel corso della fase conclusiva della serata, pensata per tirare le fila e per fare il punto su quanto emerso nel corso dell'iniziativa pubblica.

Ricordiamo che, fino al 16 luglio, per tutti coloro che vogliono contribuire a questo percorso è possibile compilare un questionario on line che contiene alcune informazioni sulle trasformazioni previste e alcune domande che consentono di inviare suggerimenti e indicazioni. Il questionario si trova a questo link. Chi avesse domande o necessità di chiedere ulteriori informazioni può anche inviare una una mail all’indirizzo variante2023.partecipazione@comune.empoli.fi.it

Intanto gli appuntamenti del percorso di informazione e coinvolgimento proseguono: nelle prossime settimane andranno avanti le attività di ascolto mirate alle categorie e ai portatori di interesse, mentre il successivo e ultimo appuntamento pubblico, aperto a tutti coloro che vogliano partecipare, si svolgerà il 20 luglio a La Vela Margherita Hack dalle 18.00 alle 20.00. E' possibile registrarsi anche la sera stessa dell'evento, tuttavia si consiglia l’iscrizione al modulo online al seguente link https://bit.ly/Empoli_VariantePS_RU

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa