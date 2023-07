Violenza contro le donne, a Vinci la cena di Soroptimist per una nuova "Stanza tutta per sé"

L’associazione Soroptimist International è impegnata da sempre nel contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma. Determinante, doloroso ed estremamente difficile per una donna, è il momento in cui decide di denunciare violenze ed abusi alle Forze dell’Ordine.

Ecco perché, fin dal 2015, Soroptimist ha varato e promosso il progetto “Una stanza tutta per sé”. Un ambiente accogliente e protetto, dedicato alle audizioni delle donne che denunciano atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento.

Una “stanza” ospitale che permetta un contatto meno traumatico con chi raccoglie la denuncia e, agli investigatori, di trasmettere attenzione ed empatia a chi ha subito tante sofferenze. Il primo passo è quello di far sì che le donne inizino questo doloroso percorso riappropriandosi del rispetto di se stesse e della propria dignità. Soroptimist, grazie all’azione dei suoi Clubs, ha già diffuso sul territorio nazionale più di 200 “Una stanza tutta per sé”.

Il nostro club Valdarno Inferiore, solo un anno fa, contribuiva a implementare il numero delle stanze di ascolto protetto inaugurandone una presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in sinergia con il Comando della Compagnia dei Carabinieri e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli.

Quest’anno siamo nuovamente impegnate ad approntare un'altra “stanza tutta per sé”, arredandola e dotandola del kit informatico per le verbalizzazioni audio-video in linea con i protocolli d’intesa siglati da Soroptimist International d’Italia con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. La rinnovata iniziativa ha avuto impulso dall’invito, di cui siamo onorate, pervenutoci dalla Maggiore Francesca Lico al comando della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato che ha individuato nel Comando della Stazione dei Carabinieri di Peccioli, il luogo idoneo alla predisposizione della stanza protetta.

Sono molteplici le iniziative di Soroptimist Club Valdarno Inferiore per promuovere questo progetto. Il prossimo si terrà il 13 luglio alle ore 20,00 presso il suggestivo scenario del Golf Club Bellosguardo a Vinci. Una cena allietata dalla presenza della Band Covo 317 che eseguirà musica degli anni 70/80 e da tante altre sorprese. Di seguito i contatti utili per saperne di più sui nostri progetti e per prenotare la cena del prossimo 13 luglio

www.Soroptimist.it

valdarnoinferiore@soroptimist.it

335 6065819 Elena

335 1257657 Alessandra

Fonte: Soroptimist Club Valdarno Inferiore