In occasione della Giornata nazionale della Pro Loco d'Italia, la Pro Loco di Vinci organizza una visita guida al Centro Leo Lev, in Piazza Pedretti, a Vinci, domenica 9 luglio alle 17.

La visita consente di esplorare la mostra dedicata a "Gli universi di Leonardo", in esposizione al Leo Lev.



Il costo della partecipazione è di 10€, ed è ridotto (7€) in favore dei soci.



Info e prenotazioni

3408764913

3498338263

info@prolocovinci.it