Alino Mancini si racconta: una storia tutta empolese

Un'istituzione di Empoli si racconta. Parliamo di Alino Mancini che ieri ha presentato il suo libro nella Sala della Misericordia di Empoli. Uno dei primi incontri organizzato dal nuovo direttivo della Pro Loco di Empoli, presieduto da Rossana Ragionieri. Tanti ricordi e aneddoti di una Empoli che non c'è più ma che rivive tra le pagine del nuovo libro. E rimane sempre affascinante sentire la propria storia raccontata da chi c'era e ancora c'è. Alino ha questo potere e in tanti accorrono in via Segantini per qualche acquisto e per incontrarlo e scambiare due parole con lui. La storia fatta persona, che non rimane legato al passato con nostalgia cattiva ma asseconda il cambiamento in modo da portare l'esperienza di questi anni alle nuove generazioni, in primis alla figlia e alle nipoti che gestiscono la gioielleria. Una grande storia e un bel momento per riascoltarla, ancora una volta.