Biblioteca di Empoli, il gruppo delle sferruzzanti vi aspetta tutti i lunedì al parco di Serravalle

È arrivata l’estate anche per le attività del gruppo delle sferruzzanti che dispenseranno consigli su ‘ferri e filo’, maglia e uncinetto, tutti i lunedì, alle 17, nel bellissimo parco di Serravalle, nella zona ristoro del Green Bar.



Dalle creazioni fatte a mano, ‘punto per punto’, al gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino che ha in programma un nuovo appuntamento il 29 luglio 2023, alle 10, in biblioteca. All’incontro si parlerà del libro "Il passeggero" di Cormac McCarthy.



Se qualcuno fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo di lettura, può contattare l'associazione Amici della Biblioteca Renato Fucini, scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa