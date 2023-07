Campeggiano abusivamente nel parco di una villa a Firenze, li trova il giardiniere

Una coppia di turisti potrebbe affrontare gravi conseguenze legali dopo essersi installata abusivamente nel giardino di una villa a Pian dei Giullari, sulle colline di Firenze. La scoperta è avvenuta questa mattina quando il giardiniere ha trovato i due individui nel parco della villa. I due stavano dormendo su amache legate ai pali delle porte di un campetto da gioco.

i protagonisti sono un uomo e una donna provenienti dalla Repubblica Ceca, in vacanza in Toscana. Ora, a seguito di questo comportamento, i due potrebbero affrontare una denuncia per violazione di domicilio, qualora i proprietari della villa decidessero di sporgere formale denuncia nei loro confronti.