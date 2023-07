Caos a Poggibonsi per un 20enne fuori controllo, arrestato dai carabinieri

Arrestato in flagranza dai carabinieri un 20enne, già con misura di divieto di ritorno a Poggibonsi, per una rapina in un negozio e una tentata rapina a una passante nel centro città. I fatti risalgono al 29 giugno scorso. I militari del Norm sono intervenuti in zona stazione dove hanno trovato la passante che era stata attaccata per rapina. Poco distante c'era il giovane che si stava fronteggiando con un altro giovane del posto. Il presunto rapinatore ha opposto resistenza per scappare al controllo, poi è stato bloccato e trasferito in caserma.

Oltre ai fatti segnalati, è stata ricostruita anche la dinamica di altri tre fatti. Alle 7 del mattino due giovani sarebbero entrati in un bar del centro storico cittadino e avrebbero consumato senza pagare. a fronte delle richieste di pagamento della titolare, uno dei due sarebbe andato in escandescenza e avrebbe estratto un coltello, minacciandola e allontanandosi.

Poco più tardi, in piazza Matteotti, un giovane avrebbe tentato di rapinare una signora in attesa dell’autobus, minacciandola con un coltello ma, disturbato dall’arrivo del marito della donna, si era poi allontanato.

Successivamente, in piazza Mazzini, senza apparente motivo, un giovane avrebbe fronteggiato un passante, arrivando a puntargli contro un coltello.

In quest’ultimo frangente, l’arrivo dei Carabinieri: l’uomo, sospettato di aver posto in essere le condotte sopra descritte, alla richiesta dei documenti, avrebbe minacciato i militari dell’Arma, che lo hanno tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato dall'indagato.

L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Siena, con l’applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.