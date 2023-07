Comitato Civico "Degrado a Empoli" all'attacco contro il Comune

Il neocostituito Comitato Civico, che raccoglie tanti cittadini residenti nel centro storico e non solo, vuol denunciare la totale indifferenza da parte del Comune di Empoli, alle richieste da questo presentate. In data 31 marzo 2023 Prot.n.7, il presidente Isacco Cantini ha presentato, presso gli uffici competenti del Comune, un esposto per segnalare lo stato di degrado e di insicurezza in cui versa il Centro Storico, ed in generale tutta la Città di Empoli.

Le zone maggiormente segnalate erano quelle di Porta Pisana, via Ferrucci, via Giuseppe Del Papa ultimo tratto, via Chiara, piazzetta Madonna della Quiete, vie in cui lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, anche in pieno giorno, nonché l’uso di alcolici fino a tarda notte, le sta rendendo invivibili per i residenti e per chi le frequenta. Tutto questo genera gravi problemi di sicurezza, poiché non di rado, accadono episodi di risse, tentate violenze, dovute proprio al consumo di alcol e droghe.

Questi episodi deprecabili portano con sé anche un incontrollato abbandono di rifiuti, che sta rendendo Empoli una vera e propria “pattumiera” a cielo aperto. Nell’esposto il Comitato proponeva delle possibili soluzioni ai problemi sopra citati; in particolare sul tema della sicurezza, si chiedeva un maggior pattugliamento da parte delle Forze dell’Ordine, con l’ausilio dell’Associazione dei Carabinieri a riposo.

Sul tema dell’uso di alcol e del decoro urbano, si chiedeva di estendere il divieto del consumo di alcol all’aperto, non solo nella zona della Stazione, ma a tutto il Centro Storico, oltre a una maggiore pulizia da parte di Alia S.p.A. Per ovviare, infine, alle condotte di coloro che fanno i bisogni fisiologici, ad ogni angolo delle strade (numerose sono le segnalazioni, anche corredate da foto, che ci sono pervenute. Non ultimo l’episodio accaduto il 5 Giugno scorso nella frazione di Pozzale, dove una residente uscendo dalla propria abitazione, con le proprie figlie, si è trovata davanti un “signore”, che stava defecando dietro la sua auto), si chiedeva, almeno, il ripristino dei bagni pubblici.

A tali richieste e proposte il Comitato non ha ricevuto risposta né verbale, né scritta, tant’è che lo stesso presidente ha chiesto un appuntamento con l’assessore Ponzo Pellegrini, che ha la delega alla sicurezza, ma, a distanza di quasi un mese, non è pervenuto alcun riscontro. Preme chiarire che lo scopo del nostro Comitato “Degrado a Empoli” non vuole essere solo quello di controllare e rilevare le inefficienze della amministrazione comunale, ma anche di essere di aiuto e incentivo allo stesso Comune per una presa di coscienza delle criticità che i cittadini ci segnalano ormai quotidianamente. Purtroppo è evidente che il Comune persegua solo la strada dell’indifferenza, voltando le spalle a tanti cittadini onesti che lavorano e pagano le tasse sul territorio. Questo, tuttavia, non fermerà il nostro lavoro e impegno

Fonte: Comitato Civico "Degrado a Empoli" - Ufficio Stampa