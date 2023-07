Estate empolese, un luglio infuocato per concerti ed eventi

L’estate empolese è appena cominciata. Al Torrione di Santa Brigida la kermesse estiva “Stasera esco…”, promossa da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, Centro Attività Musicale (CAM) e Cesvot, ha aperto le porte alle prime serate molto partecipate dal pubblico.

Nel centro storico, via allo shopping notturno, il martedì e il giovedì, con l’occasione ghiotta dei saldi appena iniziati, grazie all’apertura straordinaria dei negozi. Da segnare in agenda la notte di ‘Empolissima by night’ (25 luglio) e la coloratissima ‘Noche cubana’ (18 luglio).

ARRIVA IL GRANDE JAZZ AL TORRIONE - Al Torrione scatta l’attesa per il primo concerto della rassegna “Empoli Jazz Summer 2023 XV Edizione” che vedrà sul palco il gruppo empolese dei SuperBad e a seguire Emmet Cohen Trio (17 luglio); il 25 luglio, serata dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano ed internazionale con la nuova generazione night Guy Mintus, Simone Basile 5et e Antonio Ottaviano 5et, Theo Croker. Infine, il 3 agosto Daniele Malvisi 5et e Tal Gamlieli trio. Punta di diamante del cartellone jazz, Noa (Achinoam Nini) in concerto: la cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo si esibirà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea, simbolo di Empoli, il 24 luglio.

Informazioni e costi dei biglietti dei concerti in rassegna su info@empolijazz.com.

SPETTACOLI PER RAGAZZE, RAGAZZI e FAMIGLIE – Ecco alcuni degli appuntamenti della prossima settimana col teatro de ‘Il Paese dei Raccontatori’: nei giardini Largo della Resistenza, il 13 luglio lo spettacolo Matuta Teatro, ‘Una scarpetta per tre’ e il 20 luglio con Florian Metateatro, lo spettacolo ‘Il mio amico è un asino’; a Pagnana, nei giardini di piazza Arno (12 luglio) arriva lo spettacolo di Matuta Teatro, ‘Una scarpetta per tre’ e a Monterappoli (13 luglio) lo spettacolo comico ‘Meglio tarde che mai’ di Pem/Trio Trioche.

Sotto il Torrione di Santa Brigida, il teatro de ‘Il Paese dei raccontatori’ porterà ‘Ago capitano silenzioso’ (10 luglio) a cura del Cesvot (ingresso libero), Andrea Pennacchi in ‘Piccola Odissea’ (20 luglio) e Gad Lerner e Silvia Truzzi con ‘Il sogno di Gramsci’ (26 luglio).

Per informazioni e prenotazioni biglietteria@giallomare.it, 0571 81629, eventbrite.it.

Nel fine settimana (8 e 9 luglio) eventi al parco di Serravalle con lo spettacolo musicale di Gianmaria Vassallo, ‘Tutto toscano’ e ‘Spotsunday X Scomodo’. Da non perdere la programmazione musicale, a ingresso gratuito, firmata Associazione Il Contrappunto, un vero viaggio itinerante: dal Chiostro della Chiesa di Santa Maria, alla frazione di Monterappoli (12 luglio) con musiche da film, Rota, Morricone, Bacalov, sul palco l’Orchestra Da Camera Fiorentina, dirige Giuseppe Lanzetta, al parco di Serravalle (18 luglio), tributo a Michael Jackson, Orchestra Il Contrappunto, Fernando Diaz, pianoforte e Damiano Tognetti, direttore.

Anche al palazzo Ghibellino si accende l’estate con incontri a cura del Circolo Arti Figurative (11 e 27 luglio) sulla figura di Ferruccio Busoni con proiezioni di ricordi, documenti, testimonianze.

Questi sono soltanto alcuni degli eventi dell’estate empolese, l’elenco è davvero molto lungo. Pertanto, per avere maggiori dettagli su tutti gli spettacoli e le iniziative che animeranno la città, dal centro alle frazioni, ai giardini, ai parchi, è consigliabile consultare e scaricare la guida completa al link: http://bitly.ws/IEi8.

