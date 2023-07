Etrusca Basket San Miniato, Federico Carmignani è il nuovo preparatore atletico della Serie B

Nato e cresciuto sotto la Rocca, Federico, classe ‘98 è la figura che andrà a sostituire il posto lasciato da Alessandro Miotti.

Laureatosi in scienze motorie all’università di Pisa, Federico da 5 anni fa parte dello staff dei preparatori atletici dell’Empoli FC con il quale ha coronato esperienze di alto livello sia con la serie A Femminile sia con il settore giovanile maschile occupandosi anche della performance e del recupero di atleti d’élite e non.

In questi anni di continuo aggiornamento ha ottenuto la licenza da Preparatore Atletico Professionista FIGC ed altre importanti licenze americane.

Queste le parole del neo-preparatore: “Sono molto entusiasta di essere stato chiamato a ricoprire questo importante incarico. Per me è la prima esperienza nel basket, ma amo mettermi in gioco uscendo dalla mia zona confort, mostrando la mia ossessione per lo sport, l’allenamento e per il mio lavoro.”