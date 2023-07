Ex Gkn, Fossi (Pd): "Il Governo è a conoscenza che i lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi?"

“Il Governo è a conoscenza che i lavoratori di Gkn non ricevono lo stipendio da mesi? L’azienda non sta consegnando le buste paga e quindi non vengono pagate le retribuzioni per le mansioni svolte che non riguardano la produzione ma il presidio e la sorveglianza dello stabilimento”.

A chiederlo è il deputato e segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, che sulla vicenda ex Gkn ha presentato un’interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro delle imprese e del made in Italy.



“Dal tavolo tenutosi in Regione è emersa una possibile disponibilità di trattativa con l’imprenditore Borgomeo per rilevare da parte del consorzio di cooperative Abaco, di Genova, il controllo dell’ex Gkn. La Regione Toscana è impegnata per cercare di dare un futuro allo stabilimento e agli oltre 400 dipendenti, cosa fanno invece i ministri competenti? - chiede Fossi -. Già la cassa integrazione è stata erogata con notevoli mesi di ritardo, adesso il Governo cosa intende fare per promuovere una reale riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio?”.